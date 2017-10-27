Sivasspor, Karabük yolcusu
Demir Grup Sivasspor, ligin 10. haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak Sivas’tan ayrıldı.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:46
-
TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 7
Yorum
db Orman dürüstce cikip söylemeli gittimi gitmedimi BJK tahkime. Kanimca gitmemistir ama isgüzar BJK li tahkim üyeleri pay cikarmis kendilerine
-
Hedefi net: Kaliteli yerli
Toplam 5
Yorum
eko soner aydoğdu kim kardeşim iice sapıttı bu tudor ağır vasat bi adamtek şutu var odabinde bir
-
Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 68
Yorum
Peoblo Beyler bir tarafta her maç kırmızıya el sallayan bir caner diğer tarafta Maicon Lütfen mantığa davet. Göz Göre göre sırf fark kapansın lig erken bitmesin trübünler boşalmasın diye düzenlenen bir oyun. Herkes biliyorki cüneyt çakır bu olanların sebebi. Aynı yönetim Fener yada Bjk de olsa neler olacağını hepimiz biliyoruz. KENDİNİZİ KANDIRMAYIN
Sivasspor, Karabük yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.