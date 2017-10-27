 Sivasspor, Karabük yolcusu – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    , Karabük yolcusu

    Sivasspor, Karabük yolcusu

    Demir Grup , ligin 10. haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak Sivas’tan ayrıldı.

    Süper Lig´in 10. hafta maçında 29 Ekim Pazar günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak Demir Grup , bu müsabakanın evindeki hazırlıklarını tamamlayarak bugün Sivas'tan ayrıldı. 21 kişilik kafileyle sabah saatlerinde karayoluyla Ankara'ya hareket eden kırmızı-beyazlı takım, bir gün Ankara'da kaldıktan sonra tekrar karayolu ile Karabük'e giderek burada maç saatini bekleyecek.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:46
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