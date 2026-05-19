'Takviye yapacağız'

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Fransa Ligue 2 takımı Dunkerque'te forma giyen 21 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu Antoine Sekongo'yu kadrolarına katmak üzere olduklarını açıkladı. Çapa, "Federasyonun açıkladığı yabancı oyuncu kuralı 10+4 doğrultusunda planlamalarımızı yapıyoruz. Birkaç takviye yapmamız gereken yerler var. Mümkün olduğunca kadroyu koruyacağız. Mutlaka takviyeler yapacağız" dedi.