Eyüp hazır

Samsunspor'un sezon başında büyük uğraşlarla Galatasaray'dan kadrosuna kattığı genç orta saha oyuncusu Eyüp Aydın, Trendyol Süper Lig'in geride kalan kısmında henüz forma şansı bulamadı. Teknik direktör Thomas Reis'in bu yıldıza ne zaman fırsat vereceği futbolseverlerin merakını çekerken, kulübe yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre Alman hoca, oyuncunun antrenman performansından memnun değil ve bu yüzden onu sahaya sürmüyor. Lig ile UEFA Konferans Ligi'nde yoğun fikstürde mücadele eden Samsunspor, dar kadrosu ve sakatlık sorunları nedeniyle rotasyona ihtiyaç duysa da Eyüp Aydın'ın yedek kulübesinde beklemesi dikkat çekiyor. Genç futbolcu, Reis'ten forma beklediğini ve şans geldiğinde formayı bırakmayacağını ifade etti.