Samsunspor’da 4 eksik

Samsunspor kendi evinde Karagümrük'ü yenerek iç saha fobisine son vermeyi amaçlıyor. Kırmızı-beyazlılarda Zeki, Soner, Emre ve Afonso Sousa'nın kadroda yer alması beklenmiyor. Ligde geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Samsunspor, 5 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.
