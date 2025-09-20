Gümrük’ü geçeceğiz

Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Samsunspor, Trabzonspor beraberliğinin ardından evinde Antalyaspor'a yenilirken, erteleme maçında da yine sahasında Kasımpaşa'yla berabere kaldı. Futbol Direktörü Fuat Çapa, son 3 maçta istediklerini alamadıklarını belirtirken, "Karagümrük maçının ardından deplasman maçlarımız yeniden başlayacak. Bizim adımıza önemli bir mücadele olacak ve tabii ki galip gelmek istiyoruz. Burada en büyük artımız Coulibaly ve Cherif Ndiaye'nin yeniden oynayabilecek olması. Onlar kadroda yer alacak. İlk 11'de olup olmayacakları hocanın kararı ama ofansif anlamda daha fazla alternatifimiz olacak. Kulübemiz güçlenecek ve bu da bizi daha güçlü kılacak" dedi.

SOUSA, EMRE VE SONER'DEN KÖTÜ HABER

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, takımda sakatlığı bulunan futbolcuların son durumu hakkında da bilgi verdi. Çapa, "Sousa, Emre Kılınç ve Soner Aydoğdu sakatlıklarından dolayı 11 Ekim'deki milli araya kadar forma giyemeyecek" ifadelerini kullandı.