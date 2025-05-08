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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Transfer stratejimiz hazır

Transfer stratejimiz hazır

Samsunspor Operasyon Direktörü Soner Soykan, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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Transfer stratejimiz hazır

Samsunspor Operasyon Direktörü Soner Soykan, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Soykan, "Başkanımız, transfer komitesiyle birlikte çok titiz ve planlı bir şekilde çalışıyor. Ön hazırlık süreci başlamış durumda, yönetim kurulu ve teknik heyet uyum içinde çalışarak transfer stratejisini netleştirmeye çalışıyor" dedi.

3 GÜN İZİN JESTİ

Avrupa kupalarını hedefleyen, haftayı bay geçecek Samsunspor'a Eyüp galibiyeti sonrasında jest geldi. Şimşekler, ligde kalma mücadelesi veren Sivas ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dünkü idmanın ardından 3 gün ara verdi.

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