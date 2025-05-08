Transfer stratejimiz hazır

Samsunspor Operasyon Direktörü Soner Soykan, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Soykan, "Başkanımız, transfer komitesiyle birlikte çok titiz ve planlı bir şekilde çalışıyor. Ön hazırlık süreci başlamış durumda, yönetim kurulu ve teknik heyet uyum içinde çalışarak transfer stratejisini netleştirmeye çalışıyor" dedi.

3 GÜN İZİN JESTİ

Avrupa kupalarını hedefleyen, haftayı bay geçecek Samsunspor'a Eyüp galibiyeti sonrasında jest geldi. Şimşekler, ligde kalma mücadelesi veren Sivas ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dünkü idmanın ardından 3 gün ara verdi.