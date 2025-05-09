CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Talisca ve Cenk’in aklı çelişti!

Talisca ve Cenk’in aklı çelişti!

Samsunspor Başkanı Yıldırım, “F.Bahçeliler, ‘Samsun’da G.Saray’a maçı verdiler’ düşüncesiyle hareket ettikleri için ben de aynı mantıkla, Talisca ve Cenk’in akılları ile beyinleri arasında bir çelişkiye düştüklerini söyleyebilirim” dedi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Talisca ve Cenk’in aklı çelişti!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Samsun Gazetesi'ne verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı. Eyüp galibiyetiyle Avrupa yolunda yüzde 80 hedefe ulaştıklarını savunan Başkan Yıldırım, F.Bahçe'nin Avrupa kupalarındaki direkt rakipleri Beşiktaş'a yenilmesini sürpriz olarak nitelendirip, göndermede bulundu. Yıldırım, "F.Bahçe'nin Beşiktaş'a evinde yenilmesi sürpriz oldu. Biz BAY geçeceğiz, Beşiktaş ise Adana Demir ile oynayacak. Beşiktaş önümüze geçebilir ama son haftaya kadar mücadele edeceğiz. Hedefimiz üçüncülük. Ancak en kötü ihtimalle 4. bitirmek istiyoruz.

F.Bahçeliler oyuncularımın, 'Samsun'da G.Saray'a maçı verdiler' düşüncesiyle hareket ettikleri için ben de aynı mantıkla, F.Bahçe için aynı şeyi söyleyebilirim. Talisca ve Cenk'in akılları ile beyinleri arasında bir çelişkiye düştüklerini söyleyebilirim. Talisca ve Cenk Beşiktaş karşısında etkisiz kaldı. F.Bahçe bana göre kendi eliyle 3 puanı Beşiktaş'a verdi. Gördük ki gerçekten takım olarak bu sene şampiyonluğu hak etmemiş. İstanbul büyükleri dediğimiz takımlar yavaş yavaş Yüksel Yıldırım'a ve Samsunspor'a alışacak. Çünkü Samsunspor gümbür gümbür geliyor" diye iddialı konuştu.

Arteta istemedi F.Bahçe devreye girdi! İşte Kanarya'nın yeni transferi
G.Saray kanatlanıyor! Sane olmazsa...
DİĞER
Cemiyetin ünlü anneleri anlattı: "Hayat anne olunca böyle değişti!"
Vatikan’dan beyaz duman çıktı: Yeni papa ABD'li Robert Prevost oldu
Mourinho'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin ilk 11'i
TFF transfer dönemlerinin tarihlerini açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF yeni formatı duyurdu! TFF yeni formatı duyurdu! 00:49
Arda Güler'den mektup! "Zamanı geldi" Arda Güler'den mektup! "Zamanı geldi" 00:49
Sacha Boey'e hırsızlık şoku! Sacha Boey'e hırsızlık şoku! 00:49
Mourinho'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin ilk 11'i Mourinho'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin ilk 11'i 00:49
TFF transfer dönemlerinin tarihlerini açıkladı TFF transfer dönemlerinin tarihlerini açıkladı 00:49
Yıldız isim takımda kalıyor! Yıldız isim takımda kalıyor! 00:49
Daha Eski
Serdal Adalı'dan transfer açıklaması! Serdal Adalı'dan transfer açıklaması! 00:49
G.Saray'ı sevindiren haber! Xhaka... G.Saray'ı sevindiren haber! Xhaka... 00:49
Galatasaray Trabzonspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i... Galatasaray Trabzonspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i... 00:49
Adalı'dan Demir Ege açıklaması! Adalı'dan Demir Ege açıklaması! 00:49
Cimbom'a De Bruyne transferinde dev engel! Cimbom'a De Bruyne transferinde dev engel! 00:49
G.Saraylılara Felix müjdesi! G.Saraylılara Felix müjdesi! 00:49