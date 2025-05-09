Talisca ve Cenk’in aklı çelişti!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Samsun Gazetesi'ne verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı. Eyüp galibiyetiyle Avrupa yolunda yüzde 80 hedefe ulaştıklarını savunan Başkan Yıldırım, F.Bahçe'nin Avrupa kupalarındaki direkt rakipleri Beşiktaş'a yenilmesini sürpriz olarak nitelendirip, göndermede bulundu. Yıldırım, "F.Bahçe'nin Beşiktaş'a evinde yenilmesi sürpriz oldu. Biz BAY geçeceğiz, Beşiktaş ise Adana Demir ile oynayacak. Beşiktaş önümüze geçebilir ama son haftaya kadar mücadele edeceğiz. Hedefimiz üçüncülük. Ancak en kötü ihtimalle 4. bitirmek istiyoruz.

F.Bahçeliler oyuncularımın, 'Samsun'da G.Saray'a maçı verdiler' düşüncesiyle hareket ettikleri için ben de aynı mantıkla, F.Bahçe için aynı şeyi söyleyebilirim. Talisca ve Cenk'in akılları ile beyinleri arasında bir çelişkiye düştüklerini söyleyebilirim. Talisca ve Cenk Beşiktaş karşısında etkisiz kaldı. F.Bahçe bana göre kendi eliyle 3 puanı Beşiktaş'a verdi. Gördük ki gerçekten takım olarak bu sene şampiyonluğu hak etmemiş. İstanbul büyükleri dediğimiz takımlar yavaş yavaş Yüksel Yıldırım'a ve Samsunspor'a alışacak. Çünkü Samsunspor gümbür gümbür geliyor" diye iddialı konuştu.