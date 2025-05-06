Samsun’un Avrupa yolu

Ligdeki sıralamaya ve Türkiye Kupası'nı kazanan takıma göre farklı senaryolar öne çıkıyor. Türkiye Kupası'nı kazanan takım, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde edecek ilk ekip olurken, lig 3.'sü ise, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak ikinci temsilci olacak. Sezonu 4. sırada tamamlayan takım ise Konferans Ligi'ne gidecek. Türkiye Kupası'nı müzesine götüren kulüp, sezonu ilk 3 sıra içerisinde tamamlarsa, lig 4.'sü ekip Avrupa Ligi'ne, 5. olan takım ise Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

1. SENARYO: Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazanır, Samsunspor ligi 3. Bitirirse: Bu durumda Samsunspor, Avrupa Ligi Play-off aşamasından başlayacak. Eğer Play-off turunda elenirse, doğrudan Konferans Ligi grup aşamasına katılabilecek.

2. SENARYO: Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazanır, Samsunspor ligi 4. bitirirse: Samsunspor, Avrupa Ligi ikinci eleme turundan Avrupa serüvenine başlayacak. Gruplara kalabilmek için 3 tur geçmesi gerekecek. Eğer Play-off aşamasında elenirse, doğrudan Konferans Ligi grup aşamasına katılacak.

3. SENARYO: Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazanır, Samsunspor ligi 5. bitirirse: Samsunspor, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turundan Avrupa Kupaları'na katılım sağlayacak. Ancak grup aşamasına kadar ilerleyebilmek için 3 tur geçmesi şart.

4. SENARYO: Türkiye Kupası'nı Trabzon kazanırsa: Eğer Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı kazanır ve ligi ilk 4 içinde bitiremezse, ligde 5. sırada bitiren takım Avrupa kupalarına katılamıyor.