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Haberler Samsunspor Hayalimiz Avrupa

Hayalimiz Avrupa

“Taraftarımıza verdiğimiz sözü 20. hafta sonu itibariyle tuttuğumuz için çok mutluyuz. Artık ligde kalmayı garantiledik. Şimdi hedefimizi çok daha yukarılara diktik. Şimdi gerçek hedefimiz: Avrupa’ya gitmek.”

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Hayalimiz Avrupa

Trendyol Süper Lig'de 3. sırada yer alan Samsunspor, bugün Başakşehir deplasmanında kritik bir maça çıkacak. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da Başakşehir maçı öncesinde taraftarları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu. Başkan Yıldırım, "Allah'ımıza şükürler olsun! Sezon öncesi taraftarımıza verdiğimiz sözümüzü 20. hafta sonu itibariyle tuttuğumuz için çok mutluyuz... Artık Süper Lig'de kalmayı garantiledik. Şimdi hedefimizi çok daha yukarılara diktik. Şimdi gerçek hedefimiz: Avrupa'ya gitmek..." dedi.

19 MAYIS STADI'NI DOLDURALIM!

Reeder Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, kırmızı-beyazlı taraftarların desteklerinin önemine de vurgu yapıp, hep birlikte tarihi bir sezona imza atmak için destek çağrısında bulundu. Samsunsporlu futbolseverlerden, Samsun'da ve deplasmanda tribünleri doldurmalarını isteyen Yüksel Yıldırım, "Haydi Samsun, hep birlikte takımımıza sahip çıkalım ve Avrupa'ya birlikte gitmek için 19 Mayıs Stadyumu'nu ve deplasmanda tribünlerimizi hep birlikte dolduralım..." diye konuştu.

SAMSUNSPOR'DA İKİ EKSİK VAR

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bugün deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Ligde çıktığı 20 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan kırmızı-şimşekler, topladığı 40 puanla 3. sırada yer alıyor. İstanbul ekibini yenerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Samsunspor'da, sakat olan Emre Kılınç ve kart cezalısı Landry Dimata bu maçta forma giyemeyecek. İlk yarıdaki karşılaşmayı Samsunspor 2-0 kazanmıştı.

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