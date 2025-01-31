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Haberler Samsunspor Samsun tarih yazar

Samsun tarih yazar

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Başakşehir maçı öncesi konuştu. Bu karşılaşmaya da 3 puan hedefiyle çıkacaklarını belirten Thomas Reis, "40 puana ulaşmış olmamız çok güzel. Düşme hattıyla bizim bulunmuş olduğumuz konum sebebiyle 24 puanlık bir fark var. Bu da elbette ki bizim adımıza çok sevindirici bir şey" ifadesini kullandı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Samsun tarih yazar

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Başakşehir maçı öncesi konuştu. Bu karşılaşmaya da 3 puan hedefiyle çıkacaklarını belirten Thomas Reis, "40 puana ulaşmış olmamız çok güzel. Düşme hattıyla bizim bulunmuş olduğumuz konum sebebiyle 24 puanlık bir fark var. Bu da elbette ki bizim adımıza çok sevindirici bir şey" ifadesini kullandı.

ÜST SIRADA KALACAĞIZ

Reis şöyle devam etti: Geriye kalan 16 maç var. Elbette ki biz üst sıralarda kalmaya devam etmek istiyoruz. Bir sonraki hedefimiz kesinlikle Samsunspor tarihinin en iyi sezonlarından bir tanesini yaşamak. Bundan sonra da en iyisini yapmaya çalışacağız. Eğer en iyisini yapmaya devam edersek mutlaka çok iyi fırsatlar, çok iyi şanslar gelir.

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