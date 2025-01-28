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Haberler Samsunspor Emre Kılınç ameliyat oldu

Emre Kılınç ameliyat oldu

Samsunspor'un Gaziantep FK ile oynadığı maçın ilk yarısında sağ el ikinci parmak tarak kemiği (metakarp) kırılan Emre Kılınç, VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirdi. Tedavi süreci hakkında bilgi veren Opr. Dr. Atakan Telatar, "Operasyon sorunsuz geçti ve herhangi bir komplikasyon yaşanmadı" şeklinde konuştu.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 06:50
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Emre Kılınç ameliyat oldu
Samsunspor'un Gaziantep FK ile oynadığı maçın ilk yarısında sağ el ikinci parmak tarak kemiği (metakarp) kırılan Emre Kılınç, VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirdi. Tedavi süreci hakkında bilgi veren Opr. Dr. Atakan Telatar, "Operasyon sorunsuz geçti ve herhangi bir komplikasyon yaşanmadı" şeklinde konuştu.
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