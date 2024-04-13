Haberler Samsunspor Samsunspor'da Markus Gisdol: Aldığımız 1 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum!

Samsunspor'da Markus Gisdol: Aldığımız 1 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor, konuk olduğu Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Bu mücadele ardından kırmızı-beyazlılarda Markus Gisdol açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 23:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samsunspor'da Markus Gisdol: Aldığımız 1 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum!

Alman teknik adam, Tüpraş Stadyumu'nda yapılan ve 1-1 biten maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Gisdol, "İlk 30 dakikalık performansımızdan memnun değilim. Ondan sonraki performansımızdan dolayı mutluyum. İlk yarının son 10 dakikasında bazı şanslar bulduk. Devre arasında neler yapmamız gerektiğini konuştuk. İkinci yarıda çok iyi bir performans sergiledik. Aldığımız 1 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Bundan dolayı mutluyum." diye konuştu.

Dolmabahçe'deki atmosfere değinen Gisdol, "Çok büyük ve güçlü bir takıma karşı oynadık. Bazı taktiksel değişiklikler yaptık. Beşiktaş stadına gelip maçın kolay geçeceğini bekleyemezsiniz. Bugün bizim adımıza zor bir karşılaşma oldu. Burada kaybetmeden ayrılmak bizim açımızdan iyi." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, Soner Gönül'ün performansının eleştirildiğinin söylenmesi üzerine, "Türkiye'de her zaman bazı futbolcular hakkında sorular geliyor. Soner, ne zaman şans versem hep elinden gelenin en iyisini yapıyor. Her zaman hazır olduğunu gösteriyor. Ondan neler beklediğimizi biliyoruz. Disiplinli olması ve gösterdiği performans nedeniyle oynamayı hak ettiğini düşünüyorum. Hafta hafta belirli oyuncular hakkında sorular geliyor. Samsun'daki insanlar ve Samsunspor taraftarları bu oyuncuların hepsiyle gurur duymalı. Hepsi ellerinden geleni yaparak Süper Lig'de kalmak için mücadele ediyor." şeklinde görüş belirtti.

YABANCI VAR ATAMALARI

Markus Gisdol, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sezon sonuna kadar kritik maçlara yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) atama kararı doğru bulmadığını söyledi.

Beşiktaş ile yaptıkları maçın "kritik" kategorisine girmemesi ve yabancı VAR atanmamasıyla ilgili Gisdol, "Bu TFF'nin kararı. Bu kararı kimlerin aldığını bilmiyorum. Hangi maçın önemli ve kritik olduğuna kim karar veriyor? Bizim için her maç çok kritik ve önemli. TFF'den farklı düşünüyorum." diye konuştu.

Yabancı VAR'ın getirilmesiyle ilgili Gisdol, "Lig oynanırken veya sonuna yaklaşmışken böyle bir değişiklik bence doğru değil. Hakemlerin gelişmesine yardımcı olmak, daha doğru kararlar vermesini istiyorsanız kesinlikle sezon başı yapılması gereken bir şey. Sezon başında onlarla bir toplantı yaparak neleri daha iyi yapabileceklerine yardımcı olmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"HERKESİN SAKİN OLMASI GEREKİYOR"

Alman teknik adam, Türk futbolundaki herkesin sakin olması gerektiğini söyledi.

Sezon başından beri yaşananlara değinen Gisdol, "Herkesin bu ülkede sakin olması gerekiyor. Sezon boyunca inanılmaz şeyler yaşandı. Rakiplerimize ve hakemlere saygı göstermemiz gerek. Zaman zaman anlamadığım kararlar oluyor. Özellikle TFF'nin aldığı kararları anlamakta zorlanıyorum. Ligin, sezon sonuna doğru 1 hafta ertelenmesini anlamadım. Avrupa'nın önde gelen liglerinde böyle şeyler olmuyor. Kendi milli takımlarında hocalar bir hafta fazladan zaman bulabilecek. Bunu Türkiye'de neden bu şekilde yaptıklarını anlamadım. Herkesin biraz daha sakin olması ve birbirine saygı göstermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Markus Gisdol, "Türk insanına ve kültürüne çok fazla saygı duyuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberi: Ve Fernando Santos dönemi bitti! Yerine gelecek isim belli oldu...
Orta Doğu'da yüksek gerilim | İsrail resmen duyurdu: İran İHA saldırısı başlattı
Beşiktaş'a Samsun çelmesi!
Adana'da kazanan çıkmadı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş - Samsunspor maçı ne zaman?
Beşiktaş - Samsunspor maçı ne zaman?
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları! (13 Nisan)
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hari Vukas: İstediğimiz oyunu sahaya yansıttık! Hari Vukas: İstediğimiz oyunu sahaya yansıttık! 23:16
Maçtan sonra tribünlerde gerginlik yaşandı! Maçtan sonra tribünlerde gerginlik yaşandı! 23:16
İşte Beşiktaş'ın yeni sezondaki hoca adayları! İşte Beşiktaş'ın yeni sezondaki hoca adayları! 23:13
ManU rakibine diş geçiremedi! ManU rakibine diş geçiremedi! 23:12
Fernando Santos dönemi sona erdi! Fernando Santos dönemi sona erdi! 22:37
Fernando Santos'tan istifa sorusuna yanıt! Fernando Santos'tan istifa sorusuna yanıt! 22:00
Daha Eski
Santos'a eleştiri! "Beşiktaş'ın hocası değil" Santos'a eleştiri! "Beşiktaş'ın hocası değil" 21:54
Eczacıbaşı F.Bahçe'yi devirdi seriyi eşitledi Eczacıbaşı F.Bahçe'yi devirdi seriyi eşitledi 21:41
Oxlade-Chamberlain: Bunu düzeltmemiz lazım! Oxlade-Chamberlain: Bunu düzeltmemiz lazım! 21:40
Real Madrid tek attı 3 aldı! Real Madrid tek attı 3 aldı! 21:37
"Biz sezon başından beri iyi gitmiyoruz" "Biz sezon başından beri iyi gitmiyoruz" 21:36
"Bu skorlar bize yakışmıyor" "Bu skorlar bize yakışmıyor" 21:33