VAR’da tek pozisyon

TFF, Süper Lig'de 29. hafta maçlarında tartışmalı pozisyonlarının yer aldığı VAR kayıtlarını açıkladı. Bu hafta sahada inceleme yapılan tek pozisyon vardı. Konyaspor-Adana Demirspor mücadelesinin 39. dakikasında yapılan VAR incelemesinin ardından ev sahibi ekibin kazandığı penaltının kayıtları açıklandı. İşte o konuşmalar: VAR Hakemi İlker Coşkun: Elle oynamadan dolayı potansiyel bir penaltı için inceleme öneriyorum. Yardımcı Hakem: Kafaya aldığı temasta bir şey yok. Elini kaldırmış, el açık, el topa geldi diyor. Bakalım hoca şimdi inceleyecek. Volkan Bayarslan: Bu top Adana Demir'e çarpıyor doğru mu? Kaç numara? Numarayı söyler misin bana? VAR: Siyah, 13 numara, Volkan Bayarslan: Tamam, 13 tamam, gördüm, el var. Volkan Bayarslan: Eline çarpmayı gördüm, kart vermiyorum, Sadece elle oynamadan dolayı penaltı veriyorum.