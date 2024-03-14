Haberler Samsunspor Markus Gisdol: Takımın performansından memnunum

Markus Gisdol: Takımın performansından memnunum

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, takımının son haftalarda gösterdiği performanstan mutlu olduğunu söyledi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 14:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Markus Gisdol: Takımın performansından memnunum

Gisdol, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü Atakaş Hatayspor ile Mersin'de oynayacakları karşılaşma öncesi değerlendirmede bulundu.

Deplasmanda sadece 1 galibiyet aldıklarına işaret eden Gisdol, "Takımımın göstermiş olduğu performanstan dolayı mutluyum. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Gerek iç sahada gerek deplasmanlarda ortaya koyduğumuz oyunun ve performansın iyi olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle bir ayrım yok ve farklı bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Sadece deplasmanlarda istediğimiz sonuçları alamadık, sadece gol atamadık, o eksikti." dedi.

Atakaş Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam ettiklerini belirten Gisdol, şöyle devam etti:

"Dün ilk defa uzun bir aradan sonra 24 oyuncuyla antrenman yaptık. Tüm oyuncularımızın olduğu bir antrenman oldu, bu bizi mutlu eden bir şey. Bu maça da en iyi şekilde hazırlanıp en iyi kadromuz ile çıkmaya çalışacağız. Çalışmalarımızı o yönde devam ettiriyoruz ancak kadro yapmak biraz zor olacaktır. Umarım en güzel şekilde bu maça hazırlarınız ve bu maçtan en güzel sonucu alırız. Ancak Hatay maçına gitmek için uzun bir yolculuk yapacağız. Bu süreci de çok iyi bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Hatay'a karşı en diri şekilde çıkmak için bu önemli."

Rakipleriyle yapacakları maçtan sonra lige ara verileceğini hatırlatan Gisdol, bu arada bir hazırlık maçı oynamayı planladıklarını aktardı.

Gisdol, göreve geldiklerinde sadece 1 puanları olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ben geldiğimde takımın 1 puanı vardı ve bir takım böyle bir pozisyondaysa aslında sezon boyunca o tehlikeden kurtulmak için uğraşmanız gerekebiliyor. Sezonun tamamında o pozisyondan çıkmak için mücadele etmek gerekir. Puanlar birbirine yakın olduğu için kesinlikle odaklanmamıza devam etmemiz gerekiyor. O ciddiyeti ve o odaklanmayı kaybetmememiz gerekiyor. Ligin son maçına kadar aynı ciddiyetle, aynı odaklanmayla devam etmemiz gerekiyor."

DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe gümbür gümbür geliyor! Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları tekrar güncellendi
Başkan Erdoğan'dan Ağrı Mitinginde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN İZLE
İşte Süper Lig'de en çok penaltı alan takımlar!
G.Saray'da flaş ayrılık! Sezon sonu gidiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
VAR’da tek pozisyon
İki final maçı
TFF'den "14 Mart Tıp Bayramı" mesajı!
Süper Loto sorgulama ekranı 14 Mart Perşembe 2024
AFAD, Kandilli son depremler listesi (14 Mart 2024)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Beko-Valencia maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko-Valencia maçı ne zaman? 14:51
G.Birliği'nden "1001" öğrenciye ücretsiz bilet G.Birliği'nden "1001" öğrenciye ücretsiz bilet 14:45
F.Bahçe'den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı F.Bahçe'den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı 14:42
G.Saray 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı G.Saray 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı 14:25
Beşiktaş'tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı Beşiktaş'tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı 14:19
ManU'dan Altay'ı üzecek hamle! ManU'dan Altay'ı üzecek hamle! 14:05
Daha Eski
Meler'in üçüncü Trabzonspor - F.Bahçe derbisi! Meler'in üçüncü Trabzonspor - F.Bahçe derbisi! 13:52
Fenerbahçe - Saint Gilloise muhtemel 11'ler Fenerbahçe - Saint Gilloise muhtemel 11'ler 13:31
Batshuayi ve Meunier'e müjde! Batshuayi ve Meunier'e müjde! 13:20
İşte Avrupa kupalarının kura programı! İşte Avrupa kupalarının kura programı! 12:53
G.Saray'da sıcak gelişme! Zaniolo ve Yunus... G.Saray'da sıcak gelişme! Zaniolo ve Yunus... 12:42
İşte Süper Lig'de en çok penaltı alan takımlar! İşte Süper Lig'de en çok penaltı alan takımlar! 12:32