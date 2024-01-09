Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım camiaya umut dağıttı

Sahasında K.Gümrük'ü 1-0 yenerek ligde kalma yolunda umutlanan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, kırmızı-beyazlı camiadan destek istedi. Başkan Yıldırım, "Bütün takımı, teknik ekibi, taraftarımızı, herkesi kutluyorum. Karagümrük maçında en önemli şey gol yemeden kazandık. Her zaman inanıyoruz. Bu takım ligde kalacak, o yetenek kabiliyet var. Biraz sabırlı olalım, destekleyelim" dedi. Öte yandan geldiği maçlarda takımın yenilmesi uğursuzluğunu K.Gümrük maçında kırdığını belirten Yıldırım, Trabzonspor maçında da takımın yanında olacağını söyledi.