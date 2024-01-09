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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım camiaya umut dağıttı

Sahasında K.Gümrük'ü 1-0 yenerek ligde kalma yolunda umutlanan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, kırmızı-beyazlı camiadan destek istedi. Başkan Yıldırım, "Bütün takımı, teknik ekibi, taraftarımızı, herkesi kutluyorum. Karagümrük maçında en önemli şey gol yemeden kazandık. Her zaman inanıyoruz. Bu takım ligde kalacak, o yetenek kabiliyet var. Biraz sabırlı olalım, destekleyelim" dedi. Öte yandan geldiği maçlarda takımın yenilmesi uğursuzluğunu K.Gümrük maçında kırdığını belirten Yıldırım, Trabzonspor maçında da takımın yanında olacağını söyledi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 06:50
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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım camiaya umut dağıttı

Sahasında K.Gümrük'ü 1-0 yenerek ligde kalma yolunda umutlanan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, kırmızı-beyazlı camiadan destek istedi. Başkan Yıldırım, "Bütün takımı, teknik ekibi, taraftarımızı, herkesi kutluyorum. Karagümrük maçında en önemli şey gol yemeden kazandık. Her zaman inanıyoruz. Bu takım ligde kalacak, o yetenek kabiliyet var. Biraz sabırlı olalım, destekleyelim" dedi. Öte yandan geldiği maçlarda takımın yenilmesi uğursuzluğunu K.Gümrük maçında kırdığını belirten Yıldırım, Trabzonspor maçında da takımın yanında olacağını söyledi.

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