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Samsunspor Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak Samsunspor hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 13:32
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Samsunspor Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak olan Samsunspor yaptığı antrenmanla hazırlıklarını bitirdi. Kırmızı-beyazlı takım Adana yolculuğuna başladı.

Adana Demirspor ile Samsunspor 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede Sarper Barış Saka düdük çalacak. Saka'nın yardımcılıklarını Hakam Yemişken ve Candaş Elbil üstlenecek.

Adana'ya sakatlıkları bulunan Yunus Emre Çift, Gaetan Laura, Landry Dimata, Zeki Yavru, Flavien Tait ve Youssef Ait Bennasser götürülmedi.

Samsunspor'un kadrosunda şu isimler yer aldı;

"Okan Kocuk, Jakub Szumski, Halil Yeral, Lubomir Satka, Rick Van Drongelen, Alim Öztürk, Soner Gönül, Marc Bola, Kingsley Schendler, Nanu, Michael Tırpan, Muhammet Ali Özbaskıcı, Taylan Antalyalı, Osman Çelik, Soner Aydoğdu, Muhammed Gümüşkaya, Emre Kılınç, Carlo Holse, Moryke Fofana, Olivier Ntcham, Marius Mouandilmadji ve Ercan Kara."

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de topladığı 8 puanla 19. sırada yer alıyor.

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