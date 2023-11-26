Erdinç Sözer: En az 1 puan alabilirdik

Beşiktaş'a kendi sahasında 2-1 kaybeden Samsunspor'da Teknik Direktör Markus Gisdol'un yerine takımın başında sahaya çıkan Erdinç Sözer, maç sonu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Sözer, kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade etti.

"EN AZ 1 PUAN ALABİLİRDİK AMA YAPAMADIK"

Galip gelmeyi çok istediklerini ifade eden Sözer, "Çok üzgünüz. Maça çok iyi hazırlanmıştık. Çok istekliydik. Büyük bir enerjiyle oynadık ama sonuçta maçı puansız tamamladık. En az 1 puan alabilirdik ama yapamadık. Çok gol pozisyonu yakaladık ama golü bulamadık. Maçtan puansız ayrıldığımız için çok üzgünüz. Mevcut kadromuzla en iyisini yapmak istiyoruz. Bennasser ve Zeki'nin sakatlanıp çıkması bizi taktiksel anlamda düşürdü. Yine de galibiyet için basmaya ve önde olmaya çalıştık. 2. golü bulsak, maç bizim için daha iyi geçebilirdi. Atamayınca hep aynısı oluyor. Gol pozisyonunu yakalayınca atmalısınız. Bu enerji ve istediğiyle her maça çıkmalıyız. Böyle olursa ileride daha iyi bir pozisyonda olabiliriz" dedi.