Samsunspor Teknik Direktoru Markus Gisdol, "Burada olmaktan dolayı cok mutluyum. Tabii daha once bu duruma benzer tecrubelerim oldu. Hamburg, Koln ve Hoffenheim gibi takımların hepsi ligde kaldı. Herkes de bunun farkında bu sebepten dolayı ben de buraya geldim ve şu anki hedefimiz Super Lig'de kalmak. Oyuncularımız da her zaman her macta sahada yuzde yuzunu verecekler. Taraftarımız da bunu fark edecek" dedi.