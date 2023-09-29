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Sergen ısrarı

Yılport Samsunspor, Hüseyin Eroğlu’nun yerine Sergen Yalçın’ı getirmek için yoğun bir çaba harcıyor. Kırmızı-beyazlılar, teklifini iletip 50 yaşındaki şampiyon hocadan gelecek yanıtı bekliyor

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 06:50
Sergen ısrarı

Ligde Antalyaspor yenilgisi sonrasında Hüseyin Eroğlu'yla yollarını ayıran Yılport Samsunspor, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Kırmızı- şimşekler, Beşiktaş'ı şampiyon yapan başarılı teknik adam Sergen Yalçın'ı getirmek için yoğun bir çaba harcıyor. Yalçın'a teklifini ileten Karadeniz ekibi, 50 yaşındaki hocanın yanıtını bekliyor.

KOCAMAN REDDETTİ

Daha önce Sergen Yalçın'ın yardımcılığını üstlenen Murat Şahin ise Yılport Samsunspor'la görüşen başarılı hoca için "Anadolu'da çalışmayı çok düşünmüyor, hedeflerine uygun bir kulübü bekliyor" dedi. Öte yandan kırmızı-beyazlıların adayları arasında yer alan Aykut Kocaman'ın, "Çalışmayı düşünmüyorum" diye teklifi reddettiği öğrenildi.

AÇILIŞ SAMSUN'DA

Süper Lig'in 7. haftası bugün Samsun'da açılıyor. Ligde kötü günler geçiren Yılport Samsunspor, ilk galibiyetini geçen hafta İstanbulspor karşısında alan Gaziantep FK'yi saat 20.00'de ağırlayacak. Sonuncu kırmızı-şimşekler, alt sıralardan kurtulmak için Gaziantep FK karşısında ilk galibiyetini arayacak.

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