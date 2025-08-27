CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Karabağ UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükseldi

Karabağ UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Ferencvaros'u eleyen Karabağ, lig aşamasına kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 21:57
Karabağ UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükseldi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turu rövanşında Azerbaycan ekibi Karabağ, Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u ağırladı.

Eşleşmenin ilk maçını deplasmanda 3-1 kazanan Karabağ, evinde 3-2 yenilmesine rağmen rakibini eleyerek adını lig etabına yazdırdı.

Tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Karabağ'ın gollerini Leandro Andrade ve Abdellah Zoubir attı. Ferencvaros'un gollerini ise Lenny Joseph, penaltıdan Barnabas Varga ve Alex Toth kaydetti.

Organizasyonda play-off turu, bu akşam oynanacak 3 karşılaşmayla tamamlanacak.

