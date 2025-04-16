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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid 1-2 Arsenal (MAÇ SONUCU ÖZET)

Real Madrid 1-2 Arsenal (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Arsenal, Real Madrid'in konuğu oldu. İngiliz ekibi evinde aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından deplasmanda rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 00:02
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Real Madrid 1-2 Arsenal (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dev turnuvada çeyrek final turu maçları oynandı.

Gecenin maçında Arsenal, 3-0 yendiği maçın rövanşında Barnabeu'da Real Madrid'in konuğu oldu.

Karşılaşmadan Arsenal 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Mikel Arteta'nın öğrencileri ilk maçın skor avantajıyla Real Madrid'i kupanın dışına itti ve yarı finale yükseldi.

Arsenal'in gollerini 65. dakikada Bukayo Saka ve 90+3. dakikada Martinelli kaydetti.

Real Madrid'in tek golünü ise 67. dakikada Vinicius JR kaydetti.

Ayrıca karşılaşmada Arsenal adına Saka 13. dakikada penaltı vuruşunu değerlendiremedi.

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