Real Madrid 1-2 Arsenal (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dev turnuvada çeyrek final turu maçları oynandı.
Gecenin maçında Arsenal, 3-0 yendiği maçın rövanşında Barnabeu'da Real Madrid'in konuğu oldu.
Karşılaşmadan Arsenal 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Mikel Arteta'nın öğrencileri ilk maçın skor avantajıyla Real Madrid'i kupanın dışına itti ve yarı finale yükseldi.
Arsenal'in gollerini 65. dakikada Bukayo Saka ve 90+3. dakikada Martinelli kaydetti.
Real Madrid'in tek golünü ise 67. dakikada Vinicius JR kaydetti.
Ayrıca karşılaşmada Arsenal adına Saka 13. dakikada penaltı vuruşunu değerlendiremedi.