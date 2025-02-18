Atalanta - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Atalanta - Club Brugge maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk maçta Club Brugge'nin Atalanta'yı 2-1 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA - CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta - Club Brugge maçı 18 Şubat Salı günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

👉ATALANTA - CLUB BRUGGE MAÇI CANLI İZLE👈