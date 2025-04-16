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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Inter 2-2 Bayern Münih (MAÇ SONUCU ÖZET)

Inter 2-2 Bayern Münih (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dev turnuvada çeyrek final rövanş maçında Inter ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter ilk maçtan aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından rakibiyle 2-2'lik skorla berabere kaldı ve turu geçen taraf oldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 23:56
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Inter 2-2 Bayern Münih (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dev turnuvada çeyrek final rövanş maçında Inter 2-1'lik galibiyetin ardından Bayern Münih'i konuk etti.

Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter bu karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve turu geçen taraf oldu.

Karşılaşmada gol perdesini 52. dakikada Bayern Münih adına Kane açtı.

Ardından Inter'den Martinez skoeu 1-1'e getirdi.

61. dakikada bu kez Inter adına Pavard skoru 2-1'e getiren isim oldu.

Bu gole Bayern Münih'ten Dier 76. dakikada cevap verdi.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Inter turu geçen taraf oldu.

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