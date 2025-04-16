Inter 2-2 Bayern Münih (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dev turnuvada çeyrek final rövanş maçında Inter 2-1'lik galibiyetin ardından Bayern Münih'i konuk etti.
Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter bu karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve turu geçen taraf oldu.
Karşılaşmada gol perdesini 52. dakikada Bayern Münih adına Kane açtı.
Ardından Inter'den Martinez skoeu 1-1'e getirdi.
61. dakikada bu kez Inter adına Pavard skoru 2-1'e getiren isim oldu.
Bu gole Bayern Münih'ten Dier 76. dakikada cevap verdi.
Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Inter turu geçen taraf oldu.