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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Aston Villa 3-2 PSG (MAÇ SONUCU ÖZET)

Aston Villa 3-2 PSG (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dev turnuvada çeyrek final rövanş maçında Aston Villa ile PSG karşı karşıya geldi. Aston Villa ilk maçtan aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından sahasında Fransız ekibini 3-2'lik skorla mağlup etti fakat bu skor İngilizlere yetmedi ve turu geçen taraf PSG oldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 23:54 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 00:14
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Aston Villa 3-2 PSG (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fransa temsilcisi PSG, İngiltere'nin Aston Villa takımına konuk oldu.

Villa Park'da oynanan karşılaşmada Achraf Hakimi'nin 11. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçen Fransız ekibi, Nuno Mendes'in 28. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Aston Villa, 34. dakikada Youri Tielemans'ın kaydettiği golle farkı 1'e indirdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan İngiliz ekibi 55. dakikada John McGinn'le beraberliği yakalarken, Ezri Konsa'nın 58. dakikada attığı golle 3-2 öne geçti.

Kalan bölümde skoru korumasını bilen PSG, tur bileti alan taraf oldu.

PSG, yarı finalde Arsenal-Real Madrid eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Yarı final ilk maçları 29/30 Nisan, ikinci karşılaşmaları ise 6/7 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final müsabakası ise 31 Mayıs'da Allianz Arena'da olacak.

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