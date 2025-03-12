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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Lille 1-2 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU - ÖZET

Lille 1-2 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU - ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Borussia Dortmund konuk olduğu Lille'i 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 22:37
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Lille 1-2 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU - ÖZET

Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Lille'i deplasmanda 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren goller, 54'üncü dakikada Emre Can (P) ve 65'inci dakikada Maximilian Beier'den geldi. Konuk ekibin golünü ise 5'inci dakikada Jonathan David kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Borussia Dortmund, sahasında oynanan ve 1-1 berabere biten ilk maçın ardından Lille'i 2-1 mağlup etti ve toplamda 3-2'lik skorla çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Borussia Dortmund'un çeyrek finaldeki rakibi Barcelona olacak.

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