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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal-PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | ŞAMPİYONLAR LİGİ

Arsenal-PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Arsenal ile PSV Eindhoven karşı karşıya gelecek. Hollanda'da oynanan maçı 7-1 gibi farklı bir skorla yenen Mikel Arteta'nın öğrencileri, çeyrek final biletine kesin gözüyle bakıyor. Evinde oynayacağı maçta da kazanan taraf olmayı amaçlayan İngiliz ekibinin PSV Eindhoven maçına rotasyonla çıkacağı tahmin ediliyor. Beklenmedik mağlubiyetin ardından hayal kırıklığına uğrayan Hollanda temsilcisi ise zorlu Arsenal deplasmanında moral bulmak istiyor. Peki, Arsenal-PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 21:03
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Arsenal-PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | ŞAMPİYONLAR LİGİ

Arsenal-PSV Eindhoven maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Arsenal ile PSV Eindhoven karşı karşıya gelecek. İngiliz ekibi, Philips Stadyumu'nda oynanan maçta Timber, Nwaneri, Merino, Odegaard (2), Trossard ve Calafiori'nin golleriyle mücadeleyi 7-1 kazanmıştı. Hollanda temsilcisinin tek golünü ise Noa Lang kaydetmişti. Çeyrek final biletine kesin gözüyle bakan Mikel Arteta'nın öğrencileri, ikinci maçta da etkili oyununu sürdürmeyi hedefliyor. Ligde yaşanan beklenmedik puan kayıplarının ardından hata yapmak istemeyen Arsenal, taraftarına moral vermeyi amaçlıyor. Beklenmedik mağlubiyetin ardından hayal kırıklığına uğrayan PSV Eindhoven ise zorlu deplasmanda yaralarını sarmak istiyor. Kritik maçta Slovenya Federasyonu'ndan hakem Rade Obrenovic düdük çalacak. Peki, Arsenal-PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARSENAL-PSV EINDHOVEN MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Arsenal-PSV Eindhoven maçı 12 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

ARSENAL-PSV EINDHOVEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal-PSV Eindhoven maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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