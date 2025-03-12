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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal 2-2 PSV Eindhoven (MAÇ SONUCU ÖZET)

Arsenal 2-2 PSV Eindhoven (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Arsenal, Emirates Stadyumu'nda PSV Eindhoven ile 2-2 berabere kalarak çeyrek finale adını yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 01:00
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Arsenal 2-2 PSV Eindhoven (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Arsenal, Emirates Stadyumu'nda PSV Eindhoven ile 2-2 berabere kalarak çeyrek finale adını yazdırdı. İlk maçta deplasmanda aldığı 7-1'lik farklı galibiyetin rahatlığıyla sahaya çıkan Arsenal, turu geçmeyi başardı.

Maça hızlı başlayan Arsenal, 6. dakikada Oleksandr Zinchenko'nun golüyle öne geçti. PSV, bu gole 18. dakikada Ivan Perisic'in şık vuruşuyla cevap verdi ve skoru 1-1'e getirdi. Arsenal, 37. dakikada Declan Rice'ın golüyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

İkinci yarıda tempo biraz düşse de PSV pes etmedi. 70. dakikada Couhaib Driouech'in golüyle konuk ekip beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda her iki takım da net fırsatlar bulsa da skoru değiştiremedi ve maç 2-2 sona erdi.

İlk maçta elde ettiği farklı galibiyetin avantajını iyi kullanan Arsenal, toplamda 9-3'lük skorla çeyrek finale yükseldi. İngiliz temsilcisi, çeyrek finalde Real Madrid-Atletico Madrid eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

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