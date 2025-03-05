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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSG 0-1 Liverpool | MAÇ SONUCU - ÖZET

PSG 0-1 Liverpool | MAÇ SONUCU - ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool konuk olduğu PSG'yi 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 01:02 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 01:02
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PSG 0-1 Liverpool | MAÇ SONUCU - ÖZET

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup etti.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golü 87. dakikada Harvey Elliott kaydetti. Liverpool'un maçtaki ilk isabetli şutu gol oldu.

PSG'NİN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Paris Saint-Germain, 22. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın golüyle öne geçti. Ancak gol, ofsayt sebebiyle VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 11 Mart Salı günü TSİ 23.00'te Anfield'da oynanacak.

YENİLMEZLİK SERİSİ SON BULDU

PSG'nin Liverpool'a 1-0 kaybetmesiyle birlikte Fransız ekibinin 22 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Başkent ekibi, son olarak 26 Kasım 2024 tarihinde oynanan yine bir Şampiyonlar Ligi maçında deplasmanda Bayern Münih'e 1-0 mağlup olmuştu.

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