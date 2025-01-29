  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih 3-1 S. Bratislava | MAÇ SONUCU - ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Bayern Münih 3-1 S. Bratislava | MAÇ SONUCU - ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Bayern Münih, sahasında ağırladığı S. Bratislava'yı 3-1 mağlup etti. İşte maçın detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 01:09 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 01:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bayern Münih 3-1 S. Bratislava | MAÇ SONUCU - ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Bayern Münih, sahasında S. Bratislava ile karşı karşıya geldi. Alman temsilcisi mücadeleyi 3-1 kazandı.

8. dakikada Thomas Müller'in kaydettiği gol ile devre arasına 1-0 Bayern Münih üstünlüğü ile gidildi.

İkinci yarıda Harry Kane ile dakika 63'de skor 2-0 oldu.

Kingsley Coman ile dakika 84'te fark 3'e çıktı.

Bratislava'nin tek golünü dakika 90'da Marko Tolic kaydetti ve skor belirlendi: 3-1

Bayern Münih, bu galibiyetle UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasını 15 puanla tamamladı. Alman devi, Devler Ligi'nde üst tur için play-off oynayacak. Slovan Bratislava ise Devler Ligi'ni puansız kapattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play off turunun kura çekimini 31 Ocak 2025 Cuma günü yapılacak.

G.Saray yıldız oyuncu ile yollarını ayırdı
Buruk: G.Saray'ı karıştırmak isteyen...
DİĞER
UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş nasıl tur atlar, beraberlik yetiyor mu, birbiriyle eşleşebilecek mi?
Halk TV'ye "yasa dışı kayıt" soruşturması! Seda Selek, Barış Pehlivan'ı işaret etti o da Kürşad Oğuz'u! | Emniyet tek tek topladı
G.Saray'a Torreira şoku! Cavani devrede
G.Saraylı yıldıza Napoli kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arsenal İspanya!da istediğini aldı Arsenal İspanya!da istediğini aldı 01:06
R. Madrid deplasmanda Brest'i devirdi R. Madrid deplasmanda Brest'i devirdi 01:05
Inter Martinez ile rahat kazandı Inter Martinez ile rahat kazandı 01:03
Dortmund evinde kazandı! Dortmund evinde kazandı! 01:01
Türklerin düellosunda kazanan Benfica! Türklerin düellosunda kazanan Benfica! 00:59
Barça Atalanta ile yenişemedi Barça Atalanta ile yenişemedi 00:59
Daha Eski
Manchester City ikinci yarıda açıldı! Manchester City ikinci yarıda açıldı! 00:55
G.Saray yıldız oyuncu ile yollarını ayırdı G.Saray yıldız oyuncu ile yollarını ayırdı 23:51
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta heyecanı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta heyecanı 22:53
G.Saray'a Torreira şoku! Cavani devrede G.Saray'a Torreira şoku! Cavani devrede 22:23
Süper Lig'de 22. hafta hakemleri açıklandı Süper Lig'de 22. hafta hakemleri açıklandı 20:09
Buruk: G.Saray'ı karıştırmak isteyen... Buruk: G.Saray'ı karıştırmak isteyen... 19:53