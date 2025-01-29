Bayern Münih 3-1 S. Bratislava | MAÇ SONUCU - ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Bayern Münih, sahasında S. Bratislava ile karşı karşıya geldi. Alman temsilcisi mücadeleyi 3-1 kazandı.

8. dakikada Thomas Müller'in kaydettiği gol ile devre arasına 1-0 Bayern Münih üstünlüğü ile gidildi.

İkinci yarıda Harry Kane ile dakika 63'de skor 2-0 oldu.

Kingsley Coman ile dakika 84'te fark 3'e çıktı.

Bratislava'nin tek golünü dakika 90'da Marko Tolic kaydetti ve skor belirlendi: 3-1

Bayern Münih, bu galibiyetle UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasını 15 puanla tamamladı. Alman devi, Devler Ligi'nde üst tur için play-off oynayacak. Slovan Bratislava ise Devler Ligi'ni puansız kapattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play off turunun kura çekimini 31 Ocak 2025 Cuma günü yapılacak.