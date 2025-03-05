Feyenoord 0-2 Inter (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Inter, Feyenoord deplasmanından avantajlı bir skorla döndü. Rotterdam'daki De Kuip Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Inter, rakibini 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti.

Maça etkili başlayan Inter, 38. dakikada Marcus Thuram'ın golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci yarıya da hızlı başlayan İtalyan ekibi, 50. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle farkı ikiye çıkardı.

Inter, 65. dakikada Piotr Zielinski'nin kullandığı penaltı atışından yararlanamadı ve skor tabelası değişmedi. Feyenoord'un çabaları gol için yeterli olmazken Inter savunması ve kaleci Sommer kritik pozisyonlarda başarılı performans sergiledi.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 81. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Inter, 11 Mart 2025 tarihinde oynanacak rövanş maçına büyük bir avantajla çıkacak.