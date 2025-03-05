  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Feyenoord 0-2 Inter (MAÇ SONUCU ÖZET)

Feyenoord 0-2 Inter (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Inter, Feyenoord deplasmanından avantajlı bir skorla döndü. Rotterdam'daki De Kuip Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Inter, rakibini 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti. İşte maçın detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 22:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Feyenoord 0-2 Inter (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Inter, Feyenoord deplasmanından avantajlı bir skorla döndü. Rotterdam'daki De Kuip Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Inter, rakibini 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti.

Maça etkili başlayan Inter, 38. dakikada Marcus Thuram'ın golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci yarıya da hızlı başlayan İtalyan ekibi, 50. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle farkı ikiye çıkardı.

Inter, 65. dakikada Piotr Zielinski'nin kullandığı penaltı atışından yararlanamadı ve skor tabelası değişmedi. Feyenoord'un çabaları gol için yeterli olmazken Inter savunması ve kaleci Sommer kritik pozisyonlarda başarılı performans sergiledi.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 81. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Inter, 11 Mart 2025 tarihinde oynanacak rövanş maçına büyük bir avantajla çıkacak.

Kadıköy'de panter kesilmişti! Cimbom peşine düştü
Mourinho'dan Buruk sorusu için dikkat çeken yanıt!
DİĞER
Trabzonspor U19'un çeyrek finaldeki rakibi kim, maç ne zaman? UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek final mücadeleleri için geri sayım!
Başkan Erdoğan ve Aliyev'den Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılış töreninde önemli açıklamalar: "Yanındayız Gardaş"
R. Madrid'den Arda için kiralama planı!
Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Vilnius Manisa Basket'i mağlup etti R. Vilnius Manisa Basket'i mağlup etti 22:37
G.Saray'dan önemli galibiyet! G.Saray'dan önemli galibiyet! 22:33
Mert Kömür için harekete geçildi! Mert Kömür için harekete geçildi! 21:58
T. Telekom Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi! T. Telekom Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi! 21:50
Tarnovanu G.Saray'a transfer olacak mı? Tarnovanu G.Saray'a transfer olacak mı? 21:14
F.Bahçe Türk derbisinde avantajı kaptı! F.Bahçe Türk derbisinde avantajı kaptı! 21:07
Daha Eski
THY Avrupa Ligi'nde yeni FFP kararları THY Avrupa Ligi'nde yeni FFP kararları 20:54
Trabzonspor U19'un çeyrek finalindeki rakibi Inter oldu! Trabzonspor U19'un çeyrek finalindeki rakibi Inter oldu! 20:31
Aslan C. Alanyaspor mesaisini sürdürdü! Aslan C. Alanyaspor mesaisini sürdürdü! 20:18
Fırtına Hatayspor mesaisini sürdürdü Fırtına Hatayspor mesaisini sürdürdü 20:01
Yunus'tan Florya’ya duygusal veda Yunus'tan Florya’ya duygusal veda 20:00
R. Madrid'den Arda için kiralama planı! R. Madrid'den Arda için kiralama planı! 19:48