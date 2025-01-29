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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Inter 3-0 Monaco | MAÇ SONUCU - ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Inter 3-0 Monaco | MAÇ SONUCU - ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Inter, Monaco'yu 3-0 mağlup etti. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 01:04 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 01:22
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Inter 3-0 Monaco | MAÇ SONUCU - ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Inter, evinde konuk ettiği Monaco'yu 3-0 mağlup etti.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada penaltıdan, 16 ve 67. dakikalarda Lautaro Martinez kaydetti.

İtalyan ekibinde sakatlığı devam eden milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maç kadrosunda yer almadı.

Monaco, Christian Mawissa'nın 12. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadaleyi 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından Inter, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını 19 puanla 4. sırada tamamladı ve doğrudan üst tura yükseldi. Monaco ise, 13 puanda kaldı. Fransız temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst tur için play-off maçı oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play off turunun kura çekimini 31 Ocak 2025 Cuma günü yapılacak.

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