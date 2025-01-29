Juventus 0-2 Benfica (Maç sonucu ÖZET)

Devler Ligi'nin gruplardaki son maçında Kenan Yıldız'lı Juventus, Allianz Stadyumu'nda Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nin formasını giydiği Benfica'yı konuk etti.

Saat 23.00'te başlayan karşılaşmada konuk ekip 16. dakikada Pavlidis'le durumu 1-0'a getirdi, 81'de sahneye çıkan Orkun Kökçü maçta skoru belirledi.

Maçın geri kalan bölümünde Juventus yakaladığı fırsatlardan gol çıkaramadı ve mücadele Portekiz temsilcisinin 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Benfica'da ise Orkun Kökçü ilk 11'de çıktığı maçta 90+2'. dakikaya kadar görev yaparken, Kerem Aktürkoğlu 71. dakikada Angel Di Maria'nın yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Benfica lig aşamasını 13 puanla 16. sırada tamamlarken, Juventus 12 puanla 20. sırada kaldı.

İki takım da yoluna play off turunda devam edecek.

Play off turunun kura çekimi 31 Ocak 2025 Cuma günü yapılacak.

KEREM BIRAKTI ORKUN BİTİRDİ

Benfica'nın 81. dakikada bulduğu golde Kerem Aktürkoğlu gelen topu arkasındaki Orkun Kökçü'ye bıraktı, Okrun da klas bir vuruşla takımının ikinci golünü kaydetti.

İşte o gol...