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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi

Borussia Dortmund 7 - 1 Celtics | Nuri Şahin'li Borussia Dortmund şov yaptı

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Alman ekibi Borussia Dortmund, sahasında Celtic ile karşılaştı. Teknik direktörlüğünü Nuri Şahin'in yaptığı Alman temsilcisi, İskoç rakibini 7-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 01:03
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Borussia Dortmund 7 - 1 Celtics | Nuri Şahin'li Borussia Dortmund şov yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Borussia Dortmund, sahasında Celtic ile karşı karşıya geldi. Dortmund Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 7-1'lik skorla kazandı.

Maçta goller; 7. dakikada Emre Can (P), 9. dakikada Maeda, 11., 29., 42. dakikalarda Adeyemi, 40. ve 66. dakikalarda Guirassy ve 79. dakikada Nmecha'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund, Devler Ligi'ndeki ikinci maçında da galibiyete uzanarak 6 puana yükseldi. Celtic ise ilk yenilgisini yaşadı ve 3 puanda kaldı.

Borussia Dortmund, Devler Ligi'nde 3. haftada Real Madrid'e konuk olacak. Celtic ise aynı haftada Atalanta ile deplasmanda karşılaşacak.

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