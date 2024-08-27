Kızılyıldız - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi

Kızılyıldız - Bodo Glimt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Kızılyıldız ile Bodo Glimt, Uefa Şampiyonlar Ligi maçında karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kızılyıldız - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KIZILYILDIZ - BODO GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kızılyıldız - Bodo Glimt maçı 28 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii'den naklen canlı yayınlanacak.

KIZILYILDIZ - BODO GLIMT MAÇI CANLI İZLE