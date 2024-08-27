Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi

Kızılyıldız - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Kızılyıldız ile Bodo Glimt kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kızılyıldız - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 13:22 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 13:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kızılyıldız - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi

Kızılyıldız - Bodo Glimt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Kızılyıldız ile Bodo Glimt, Uefa Şampiyonlar Ligi maçında karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kızılyıldız - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KIZILYILDIZ - BODO GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kızılyıldız - Bodo Glimt maçı 28 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii'den naklen canlı yayınlanacak.

KIZILYILDIZ - BODO GLIMT MAÇI CANLI İZLE

F.Bahçe'de Amrabat sesleri!
F.Bahçe'ye Medina müjdesi!
DİĞER
2 katlı 3 odalı evi göz kamaştırdı! Didem Kınalı’nın İstanbul manzaralı evindeki o detay dikkat çekti!
Beşşar Esad'dan "Terörle mücadele ortak çıkarımız, Türklerin çekilmesi ön koşul değil" sözleri! İşte Şam'la yeni dönemin yol haritası
Aslan sol bekini Fransa'da buldu!
Fred'in reddettiği astronomik rakam!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Amrabat sesleri! F.Bahçe'de Amrabat sesleri! 14:19
Slavia Prag - Lille maçı ne zaman? Slavia Prag - Lille maçı ne zaman? 14:02
Slovan Bratislava - Midtjylland maçı hangi kanalda? Slovan Bratislava - Midtjylland maçı hangi kanalda? 13:48
F.Bahçe'de Alanyaspor maçı hazırlığı F.Bahçe'de Alanyaspor maçı hazırlığı 13:39
Fırtına'nın St.Gallen programı belli oldu Fırtına'nın St.Gallen programı belli oldu 13:31
Rebic'in yeni takımı açıklandı! Rebic'in yeni takımı açıklandı! 13:23
Daha Eski
Kızılyıldız - Bodo Glimt maçı hangi kanalda? Kızılyıldız - Bodo Glimt maçı hangi kanalda? 13:22
F.Bahçe'ye Medina müjdesi! F.Bahçe'ye Medina müjdesi! 13:11
Karabağ - Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda? Karabağ - Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda? 13:01
Aslan sol bekini Fransa'da buldu! Aslan sol bekini Fransa'da buldu! 12:58
Sakaryaspor - Amedspor maçı ne zaman? Sakaryaspor - Amedspor maçı ne zaman? 12:38
Galatasaray'da Icardi ayrılığı! Galatasaray'da Icardi ayrılığı! 12:26