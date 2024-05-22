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2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin stadı açıklandı!

Son dakika spor haberi: 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak stadyum belli oldu. Yapılan duyuruya göre; 2026 yılındaki Devler Ligi finali Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 16:49
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2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin stadı açıklandı!

2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

UEFA İcra Komitesi, UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde Dublin'de toplandı ve çeşitli konularda kararlar aldı.

Komite, 2026 ve 2027 yıllarında kulüpler düzeyinde gerçekleştirilecek organizasyonların finallerine ev sahipliği yapacak şehir ve statları belirledi.

Finallerin ev sahipleri şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi:

2026: Budapeşte, Puskas Arena

2027: Milano'daki San Siro Stadı'nın yenileme planları hakkında bilgi sunmasına bağlı olarak karar eylül ayına kadar ertelendi.

UEFA Avrupa Ligi:

2026: İstanbul, Beşiktaş Park (Tüpraş)

2027: Frankfurt, Frankfurt Stadı

UEFA Konferans Ligi:

2026: Leipzig, RB Arena

2027: İstanbul, Beşiktaş Park (Tüpraş)

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