Borussia Dortmund - PSV Eindhoven maçı CANLI izle! ( Borussia Dortmund - PSV Eindhoven maçı canlı anlatım) UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanşında Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, evinde Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ı ağırlıyor.
Signal Iduna Park'ta oynanan mücadelede hakem Daniele Orsato düdük çalıyor. 1-1 berabere biten ilk maçın rövanşında kazanan taraf çeyrek final biletini alacak.
BORUSSIA DORTMUND - PSV EINDHOVEN MAÇI İLK 11'LER
B. Dortmund: Kobel, Süle, Emre Can, Hummels, Maatsen, ???? Salih Özcan, Sabitzer, Malen, Brandt, Sancho, Füllkrug.
PSV: Benitez, Teze, Schouten, Boscagli, Dest, Veerman, Til, Mauro Jr, Bakayoko, Tillman, Luuk De Jong.
BORUSSIA DORTMUND - PSV EINDHOVEN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Borussia Dortmund - PSV Eindhoven maçı 13 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te başladı. Karşılaşma TV8,5'tan CANLI yayınlanıyor.