Atletico Madrid Inter maçı CANLI İZLE (Atletico Madrid-Inter canlı anlatım)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid ile Inter kozlarını paylaşıyor. İlk maçı 1-0 kazanan İtalyan temsilcisi bu maça avantajlı çıkıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

A. MADRID - INTER İLK 11'LER

Atl. Madrid: Oblak, Hermoso, Witsel, Savic, Lino, Molina, De Paul, Koke, Marcos Llorente, Griezmann, Morata.

Inter: Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Miki, Dumfries, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram.

ATLETICO MADRID - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid ile Inter arasında oynanan maç, 13 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te başladı. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanıyor.