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Atletico Madrid Inter maçı CANLI İZLE (Atletico Madrid-Inter canlı anlatım)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid sahasında Inter ile karşı karşıya geliyor... Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 22:56 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 23:10
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Atletico Madrid Inter maçı CANLI İZLE (Atletico Madrid-Inter canlı anlatım)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid ile Inter kozlarını paylaşıyor. İlk maçı 1-0 kazanan İtalyan temsilcisi bu maça avantajlı çıkıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

A. MADRID - INTER İLK 11'LER

Atl. Madrid: Oblak, Hermoso, Witsel, Savic, Lino, Molina, De Paul, Koke, Marcos Llorente, Griezmann, Morata.

Inter: Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Miki, Dumfries, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram.

ATLETICO MADRID - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid ile Inter arasında oynanan maç, 13 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te başladı. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanıyor.

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