Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid 2-1 Inter (Penaltılar sonucu: 3-2) | MAÇ SONUCU-ÖZET

Atletico Madrid 2-1 Inter (Penaltılar sonucu: 3-2) | MAÇ SONUCU-ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 1-0'ın rövanşında Atletico Madrid sahasında Inter ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1 sona ererken, penaltılar sonucu İspanyol ekibi çeyrek finale yükselen taraf oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 01:44
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Atletico Madrid 2-1 Inter (Penaltılar sonucu: 3-2) | MAÇ SONUCU-ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid ile Inter kozlarını paylaştı. Mücadelenin 90 dakikası İspanyol ekibinin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı ve maç uzatmalara gitti.

Inter'in golünü 33. dakikada Federico Dimarco kaydederken; Atletico bu gole 35. dakikada Antoine Griezmann ve 87'de Memphis Depay'la karşılık verdi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, 120 dakika sahada kaldı.

İlk maçı 1-0 kaybeden İspanyol temsilcisi, bu maçı 2-1 kazanarak maçı penaltılara götürdü. Penaltılar sonucu A. Madrid 3-2 kazandı ve çeyrek finale adını yazdırdı.

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