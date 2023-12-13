Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Celtic 2 - 1 Feyenoord (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Celtic 2 - 1 Feyenoord (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Celtic, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu son maçında konuk ettiği Feyenoord'u 2-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 00:59
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Celtic 2 - 1 Feyenoord (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu son maçında Celtic ve Feyenoord karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

İskoç ekibine galibiyeti getiren golleri 33. dakikada penaltıdan Luis Palma ve 90+1. dakikada Gustaf Lagerbielke attı.

Konuk takımın tek golünü ise 82. dakikada Yankuba Minteh kaydetti.

Son maçlar öncesinde UEFA Avrupa Ligi'ne kalmayı garantileyen Feyenoord, grubu 6 puanla 3. sırada tamamladı.

Bu sonuçla ilk galibiyetini alan Celtic ise grubu 4 puanla son sırada tamamlayarak Avrupa macerasını noktaladı.

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