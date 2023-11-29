Galatasaray 3 - 3 Manchester United (MAÇ SONUCU - GENİŞ ÖZET)

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Manchester United ile karşı karşıya geldi.

Rams Park'ta oynanan ve 6 gole sahne olan mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların golleri 29. ve 62. dakikalarda Hakim Ziyech ile 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Konuk takımın gollerini ise 11. dakikada Alejandro Garnacho, 18. dakikada Bruno Fernandes ve 55. dakikada Scott McTominay kaydetti.

Bu sonuçla Cimbom puanını 5'e yükseltirken, Manchester United ise puanını 4 yaptı.