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Galatasaray 3 - 3 Manchester United (MAÇ SONUCU - GENİŞ ÖZET)

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Manchester United'ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, 3-1 geriye düştüğü maçtan 3-3 beraberlikle ayrılmayı başardı. Cimbom'un gollerini Ziyech (2) ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 22:20 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 22:49
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Galatasaray 3 - 3 Manchester United (MAÇ SONUCU - GENİŞ ÖZET)

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Manchester United ile karşı karşıya geldi.

Rams Park'ta oynanan ve 6 gole sahne olan mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların golleri 29. ve 62. dakikalarda Hakim Ziyech ile 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Konuk takımın gollerini ise 11. dakikada Alejandro Garnacho, 18. dakikada Bruno Fernandes ve 55. dakikada Scott McTominay kaydetti.

Bu sonuçla Cimbom puanını 5'e yükseltirken, Manchester United ise puanını 4 yaptı.

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