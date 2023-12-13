Atletico Madrid 2 - 0 Lazio (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu son hafta karşılaşmasında son 16 turuna katılmayı garantileyen Atletico Madrid ve Lazio kozlarını paylaştı.
Karşılaşmadan galip ayrılan taraf, 2-0'lık skorla İspanyol temsilcisi oldu.
Madrid ekibine galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Antoine Griezmann ve 51. dakikada Samuel Lino kaydetti.
Son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantileyem Atletico Madrid, bu sonuçla puanını 14'e yükseltti ve grubu lider tamamladı.
10 puanda kalan Lazio ise grup ikincisi olarak son 16 turuna katılmaya hak kazandı.