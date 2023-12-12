Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Kopenhag U19 - Galatasaray U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Gençlik Ligi

Kopenhag U19 - Galatasaray U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Gençlik Ligi

UEFA Gençlik Ligi'ne heyecan devam ediyor. Danimarka ekibi Kopenhag U19 takımı ile Galatasaray U19 karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kopenhag U19 - Galatasaray U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 12:43 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 13:01
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Kopenhag U19 - Galatasaray U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Gençlik Ligi

Kopenhag U19 - Galatasaray U19 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Gençlik Ligi'nde heyecan 6. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Galatasaray U19, 3 puan almak için Kopenhag'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Kopenhag U19 - Galatasaray U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOPENHAG U19 - GALATASARAY U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kopenhag U19 - Galatasaray U19 maçı 12 Aralık Salı günü saat 18:00'da UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

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