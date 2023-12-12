Kopenhag U19 - Galatasaray U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Gençlik Ligi

Kopenhag U19 - Galatasaray U19 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Gençlik Ligi'nde heyecan 6. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Galatasaray U19, 3 puan almak için Kopenhag'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Kopenhag U19 - Galatasaray U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOPENHAG U19 - GALATASARAY U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kopenhag U19 - Galatasaray U19 maçı 12 Aralık Salı günü saat 18:00'da UEFA TV'de canlı yayınlanacak.