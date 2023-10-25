Royal Antwerp - Porto maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Royal Antwerp - Porto maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Royal Antwerp ile Porto kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Royal Antwerp - Porto maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROYAL ANTWERP - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Royal Antwerp - Porto maçı 25 Ekim Perşembe günü saat 22.00'da başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.