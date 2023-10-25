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Antwerp 1-4 Porto (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında Belçika ekibi Antwerp ile Portekiz ekibi Porto kozlarını paylaştı. Antwerp'in ev sahipliğinde oynanan mücadeleden Porto 4-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 00:11
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Antwerp 1-4 Porto (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Belçika ekibi Antwerp ile Portekiz temsilcisi Porto kozlarını paylaştı.

Maçta kazanan taraf 4-1'lik skorla konuk takım oldu. Porto'nun galibiyet golleri 46, 69 ile 84. dakikalarda Evanilson ve 54. dakikada Eustaquio'dan geldi.

Antwerp'in tek sayısını ise 37. dakikada Alhassan Yusuf kaydetti.

Bu sonuçla Porto 6 puana ulaştı ve grupta 2. sıraya yükseldi. Antwerp ise 0 puanla son sırada kaldı.

Porto ile Antwerp Devler Ligi'nin 4. haftasında bu kez Portekiz'de karşı karşıya gelecek.

PEPE TARİHE GEÇTİ!

Öte yandan ülkemizde bir dönem Beşiktaş forması da giyen Pepe, Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdı.

Antwerp-Porto müsabakasına ilk 11'de başlayan Pepe, Devler Ligi tarihinde forma giyen en yaşlı oyuncu oldu.

Pepe, 40 yaş 241 gün ile daha önce Milan'da forma giyen Alessandro Costacurta'ya ait olan 40 yaş 211 günlük rekoru kırmış oldu.

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