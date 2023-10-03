Şampiyonlar Ligi | Kopenhag - Bayern Münih MAÇI CANLI 📺

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Kopenhag ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Kopenhag - bayern Münih maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
KOPENHAG - BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kopenhag - Bayern Münih maçı 22.00'de başladı. Mücadeleyi TV 8,5'tan canlı izleyebilirsiniz.
KOPENHAG - BAYERN MÜNIH MAÇI İLK 11'LERİ
Kopenhag: Grabara; Ankersen, Vavro, Diks, Meling; Lerager, Falk, Gonçalves; Elyounoussi, Claesson, Achouri.
Bayern Münih: Ulreich; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Laimer; Sané, Musiala, Coman; Kane.