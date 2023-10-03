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Şampiyonlar Ligi | Kopenhag - Bayern Münih MAÇI CANLI 📺

Son dakika spor haberleri: Temsilcimiz Galatasaray ile aynı grupta yer alan Kopenhag ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Kopenhag - Bayern Münih maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 23:31 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 23:31
Şampiyonlar Ligi | Kopenhag - Bayern Münih MAÇI CANLI 📺

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Kopenhag ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Kopenhag - bayern Münih maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KOPENHAG - BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kopenhag - Bayern Münih maçı 22.00'de başladı. Mücadeleyi TV 8,5'tan canlı izleyebilirsiniz.

KOPENHAG - BAYERN MÜNIH MAÇI İLK 11'LERİ

Kopenhag: Grabara; Ankersen, Vavro, Diks, Meling; Lerager, Falk, Gonçalves; Elyounoussi, Claesson, Achouri.

Bayern Münih: Ulreich; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Laimer; Sané, Musiala, Coman; Kane.

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