Inter Hakan Çalhanoğlu'nun oynamadığı maçta zorlandı

HAKAN ÇALHANOĞLU SAKATLIK NEDENİYLE KADRODA YER ALMADI

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun ilk maçları oynandı. Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Real Sociedad'a konuk oldu.

Ev sahibi Sociedad 4'te Mendez ile öne geçti. İlk yarı İspanyol ekibinin üstünlüğü ile geçildi. İkinci yarıda Inter, 87'de Lautaro Martinez ile skoru eşitledi.

Mücadele 1-1 sona ererken takımlar hanelerine birer puan yazdırdı. Hakan Çalhanoğlu sakatlık nedeniyle kadroda yer almadı.

SALZBURG RAHAT GEÇTİ

Halil Umut Meler'in yönettiği Benfica - RB Salzburg maçını konuk ekip 2-0 kazandı.

Salzburg, 3. dakikada Konate ile penaltı pozisyonundan yararlanamadı. Benfica'da Antonio Silva 13. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Salzburg, ikinci kez kazandığı penaltıda bu kez hata yapmadı. Simic takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 51'de Gloukh'un attığı golle fark 2'ye çıktı.

Avusturya temsilcisi mücadeleyi 2-0 kazandı ve puanını 3 yaptı.