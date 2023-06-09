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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan artıyor! İstanbul'da 1.6 milyar euro'luk final

Son dakika spor haberleri... Tüm dünyanın gözü 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde olacak. Finalde karşılaşacak Manchester City ile Inter'in kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1 milyar 584 milyon euro'yu geçiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 11:25
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan artıyor! İstanbul'da 1.6 milyar euro'luk final

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonu finalinde karşılaşacak Manchester City ile Inter'in kadrolarındaki futbolcuların tahmini piyasa değeri, 1 milyar 584 milyon euro'yu buluyor. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, dünyanın en değerli ligi olarak öne çıkan İngiltere Premier Lig'de art arda üçüncü şampiyonluğunu kutlayan Manchester City'nin tahmini kadro piyasa değeri 1.05 milyar euro ediyor.

İtalya 1. Futbol Ligi'ni (Serie A) üçüncü sırada tamamlayarak gelecek sezon için UEFA Şampiyonlar Ligi kotası alan Inter ise 534.45 milyon euro ile daha mütevazı bir kadro değerine sahip.

EN DEĞERLİ OYUNCU HAALAND

Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 52 maçta 52 kez ağları sarsarak kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Norveçli santrfor Erling Haaland, Manchester City'nin en değerli oyuncusu konumunda yer alıyor. Geçen sezon başında Borussia Dortmund'dan 60 milyon bonservis bedeli karşılığında City'ye transfer olan 22 yaşındaki oyuncu, 170 milyon euro'yla bir sezon içinde değerini yaklaşık 3 kat artırdı.

Takımın öne çıkan diğer değerli oyuncuları arasında, 110 milyon euro ile İngiliz kanat Phil Foden, 80'er milyon euro ile orta saha oyuncuları Belçikalı Kevin De Bruyne, Portekizli Bernardo Silva ve İspanyol Rodri, 75 milyon euro'yla Portekizli savunmacı Ruben Dias, 70 milyon euro'yla İngiliz kanat Jack Grealish yer alıyor.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla beğeni toplayan Arjantinli santrfor Julian Alvarez'in 50, Brezilyalı kaleci Ederson'un 45, stoper Nathan Ake ile ön libero Kalvin Phillips'in 35'er milyon euro'luk tahmini piyasa değeri bulunuyor.

INTER'İN EN PAHALI OYUNCUSU LAUTARO MARTINEZ

Inter'in en yüksek piyasa değerine sahip oyuncusu konumunda, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 56 maçta 28 gol ve 11 asiste imza atan Lautaro Martinez yer alıyor. Arjantinli santrforun tahmini bonservis bedeli olarak 80 milyon euro değer biçiliyor.

İtalyan orta saha oyuncusu Nicolo Barella 70, Slovak stoper Milan Skriniar 60, İtalyan savunmacı Alessandro Bastoni 55, Belçikalı santrfor Romelu Lukaku 40 milyon euro'yla Inter'in en değerli oyuncuları arasında öne çıkıyor.

Milano ekibinde orta sahanın en önemli isimleri arasında gösterilen 29 yaşındaki milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ise 35 milyon euro tahmin piyasa değerine sahip.

OYUNCULARIN PİYASA DEĞERLERİ

Manchester Cityli futbolcuların piyasa değerleri şöyle:

Oyuncu Değeri (euro)
Erling Haaland 170 milyon
Phil Foden 110 milyon
Kevin De Bruyne 80 milyon
Bernardo Silva 80 milyon
Rodri 80 milyon
Ruben Dias 75 milyon
Jack Grealish 70 milyon
Julian Alvarez 50 milyon
Ederson 45 milyon
Nathan Ake 35 milyon
Kalvin Phillips 35 milyon
Riyad Mahrez 30 milyon
Aymeric Laporte 30 milyon
John Stones 30 milyon
Manuel Akanji 30 milyon
İlkay Gündoğan 25 milyon
Kyle Walker 15 milyon
Sergio Gomez 15 milyon
Cole Palmer 15 milyon
Rico Lewis 15 milyon
Maximo Perrone 10 milyon
Stefan Ortega 6 milyon
Zack Steffen 3,5 milyon
Scott Carson 250 bin
Toplam 1,05 milyar

Inter'deki oyuncuların piyasa değerleri ise şöyle:

Oyuncu Değeri (euro)
Lautaro Martinez 80 milyon
Nicolo Barella 70 milyon
Milan Skriniar 60 milyon
Alessandro Bastoni 55 milyon
Romelu Lukaku 40 milyon
Hakan Çalhanoğlu 35 milyon
Marcelo Brozovic 28 milyon
Denzel Dumfries 28 milyon
Federico Dimarco 25 milyon
Andre Onana 20 milyon
Robin Gosens 18 milyon
Joaquin Correa 14 milyon
Kristjan Asllani 12 milyon
Stefan de Vrij 10 milyon
Roberto Gagliardini 6,5 milyon
Henrikh Mkhitaryan 6 milyon
Raoul Bellanova 5 milyon
Edin Dzeko 4 milyon
Matteo Darmian 4 milyon
Francesco Acerbi 4 milyon
Valentin Carboni 4 milyon
Danilo D'Ambrosio 2 milyon
Dalbert 2 milyon
Samir Handanovic 1 milyon
Mattia Zanotti 350 bin
Alex Cordaz 300 bin
Alessandro Fontanarosa 300 bin
Toplam 534,45 milyon



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