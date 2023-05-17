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UEFA'dan skandal Şampiyonlar Ligi finali paylaşımı!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesinde Manchester City ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesinde UEFA'nın resmi sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 21:00 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 21:32
UEFA'dan skandal Şampiyonlar Ligi finali paylaşımı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter, Milan'ı eleyerek adını finale yazdıran ilk takım olmayı başarmıştı. Inter'in ardından finale çıkacak diğer takım Manchester City - Real Madrid maçının ardından belli olacak.

Bu kritik mücadele öncesinde ise UEFA'nın resmi hesabından skandal bir paylaşım geldi. Yapılan paylaşımda henüz finale çıkacak 2. takım belli olmadan "Finalistler belli oldu ve sahne hazır. İstanbul'a gitmek için 5 soruyu doğru yanıtlayın" paylaşımında bulundu. Ancak bu paylaşımda final mücadelesini Real Madrid ile Inter'in oynayacağını belirten bir görsel kullanıldı.

UEFA, hatadan erken döndü ve paylaşımı kısa süre sonra hesabından kaldırdı.

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