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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor!

Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı start alıyor. Kazandığı 14 kupayla Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı Real Madrid, unvanını koruma yolunda Chelsea engelini aşmaya çalışacak. İşte ayrıntılar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 12:29
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları yarın başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının çeyrek final ilk maçları, yarın ve 12 Nisan Çarşamba günü yapılacak.

Geçen sezon da dahil kazandığı 14 kupayla Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı Real Madrid, unvanını koruma yolunda Chelsea engelini aşmaya çalışacak.

Yarı finalistler, 18-19 Nisan tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Tamamı (TSİ) 22.00'de başlayacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Manchester City (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

Benfica (Portekiz) - Inter (İtalya)

12 Nisan Çarşamba:

Real Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)

Milan (İtalya) - Napoli (İtalya)


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