Inter Manchester City maçına hazır

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda teknik direktör Simone Inzaghi yönetimindeki antrenmanın tamamı basına açık şekilde yaklaşık 1 saat sürdü. Inzaghi, antrenmandan önce futbolcuları ile orta alanda toplanarak bir konuşma gerçekleştirdi. Ardından orta yuvarlakta takım halinde top kapma çalışması yapan oyuncular, dar alanda koşu ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Manchester City ile Inter arasındaki Şampiyonlar Ligi Final karşılaşması cumartesi günü saat 22.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

